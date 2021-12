Ministro: 'prazo para Dilma explicar "pedaladas" é mantido'

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, relator das contas de 2014 de Dilma Rousseff, deu prazo de 30 dias (que vence em 22 de julho) para a presidente da República explicar as "pedaladas fiscais", como ficaram conhecidas as supostas irregularidades cometidas no ano passado pelo governo, como o uso de R$ 40 bilhões de bancos oficiais para custear programas sociais em ano eleitoral, o não contingenciamento de R$ 28 bilhões e gastos de R$ 10 bilhões. Em visita, nesta quinta-feira, 9, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o ministro concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE.

O senhor vai ampliar o prazo para a presidente Dilma Rousseff responder às "pedaladas fiscais" em função do memorial enviado por um procurador para ser anexado às contas?

Não. O prazo está mantido para o dia 22 de julho. Fui comunicado de que tinha esse memorial e o autor passou uma petição alegando que esse documento não foi discutido. Aí se reabriria o prazo, se discutiria novamente, etc. Para evitar isso, enviei direto para o advogado-geral da União para ele tomar conhecimento do memorial além dos 13 pontos [as "pedaladas" consideradas irregulares].

Como o senhor vem acompanhando toda essa crise do país?

Estamos vivendo um momento crítico, e a questão da credibilidade é muito importante para o Brasil andar. Para mudar isso, nós estabelecemos parâmetros de governança. Na minha passagem pela presidência do TCU, parti para uma especialização e trabalhar em parceria com os tribunais de contas dos estados e municípios. Criamos um novo sistema de avaliar as políticas públicas e um indicador geral de governança.

O que é isso?

É a entrega de produtos pelo estado à sociedade. O que mais facilita a corrupção é o fato de os princípios da governança não estarem instalados na nação, que é formular, implementar e monitorar. Isso impede que se entreguem à população serviços públicos adequados.

O TCU está fiscalizando essa governança?

A especialização que implantamos nos tribunais nos dá condições de avaliar tudo isso. Conseguimos parcerias com os tribunais de contas dos estados e municípios para eles, além de ver a ilegalidade dos atos, avaliar a eficiência e a eficácia da entrega dos produtos. Por não ter esses princípios de governança, certamente, o dinheiro que existe para educação, saúde e segurança não chega à ponta.

Então isso tem sido monitorado?

Cada grande auditoria que fizemos no TCU, passamos a avaliar se em instituições como a Petrobras - que começou o projeto da Refinaria Abreu e Lima com US$ 2,5 bilhões, está perto de US$ 20 bilhões e vai passar de US$ 60 bilhões - estão sendo utilizados os princípios básicos da governança. E aí também vem a questão da avaliação de risco, ou seja: fazer quatro refinarias ao mesmo tempo? Nós tínhamos um valor de mercado de US$ 350 bilhões da Petrobras, hoje vale US$ 150 bilhões, perdemos US$ 200 bilhões. Então, se não tem os princípios de boa governança, a nação pode cometer equívocos, como cometemos com a Petrobras. Ou seja, não faz a avaliação correta, começa o projeto e não termina. E aí voltamos à questão das contas da presidente Dilma que não têm os princípios da governança estabelecidos e não têm o monitoramento, falha do controle e também do Congresso Nacional.

A presidente Dilma disse que todos os ex-presidentes teriam cometidos "pedaladas fiscais". Qual a diferença das pedaladas dela em relação aos outros?

Além do volume [de recursos envolvidos], também usamos novos métodos de análise no TCU com a ideia da especialização. Nós treinamos nossos auditores para fazer auditoria financeira em bancos franceses e no Banco Mundial. Isso começou a ocorrer há dois, três anos.

Então o Tribunal se tornou mais eficiente. Ela deu azar...?

O TCU está mais preparado, por isso descobrimos os R$ 40 bilhões [das pedaladas]. Nós temos que transformar esse país num estado que não seja burocrático e que seja um estado facilitador e não complicador. O estado dificultador torna o país menos competitivo. Quando eu falo facilitador, me refiro a fazer com quem produz e gera emprego no Brasil não tenha tanta burocracia. Que é necessário alguns instrumentos para manter a questão ambiental e outras fundamentais, isso tem que existir, mas não um estado lento que não permite a quem produz gerar empregos.

Esse cenário de crise facilita mudanças?

Acho que essa crise que estamos vivendo pode ser o momento da virada. Dar um basta a esse formato amadorístico que nós temos na competição com as demais nações. E aí, nas contas da presidente Dilma, eu analisei, por exemplo, a questão do custo do transporte, a logística do governo que é muito ruim. Nós temos doze dias de burocracia para exportar um produto sendo que o navio leva apenas um dia para ser carregado. Ou seja, se não aproveitarmos esse momento para dar uma virada e estabelecer alguns pilares para a democracia funcionar e transformar o estado em mais eficiente e mais competitivo, seremos sempre uma nação do futuro. Temos todas as condições de ser um país líder mundial, mas perdemos terreno porque improvisamos muito, não temos em médio prazo um projeto de nação.

O clima para o "basta" se refere à política?

Sim. O basta se refere à questão de alguém utilizar de forma irregular os recursos. São importantes os recursos liberados para qualquer setor. Os programas da área social que foram pagos são importantes, mas tinha que passar pelo Congresso, a sociedade tem que tomar conhecimento. E quando passa pelo Congresso a sociedade está sabendo, mas quando se utiliza R$ 40 bilhões sem o Congresso tomar conhecimento, e cabe à presidente (aí eu entro na questão das pedaladas) fazer o decreto e não faz, é porque nós não estamos tendo os princípios da governança adequadamente sendo implantados na nação. Por isso acho importante estabelecer esse debate.

O senhor está sendo pressionado, elogiado, enfim qual a percepção da sociedade para o TCU e essa questão das pedaladas fiscais do governo?

Isso já chegou à população. Outro dia estive em Belém do Pará para fazer uma palestra sobre governança, e quatro pessoas no cais da cidade me reconheceram e vieram me cumprimentar: "O senhor é o ministro Nardes? Queremos lhe cumprimentar pela coragem de ter proposto os 30 dias de prazo para a presidente dar uma explicação sobre o problema". Acho que a lei é feita para o governante, o estado, o município e a União. A presidente é uma pessoa extremamente importante, mas tem que ser exemplo para o governante do estado e do município. É preciso cumprir a lei como a Constituição estabelece.

O governo já trabalha com a possibilidade de as contas serem rejeitadas no TCU e vai atuar no Congresso que examinará o parecer...

Quero ficar no campo técnico. A Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES são alimentados pela poupança da sociedade e também por recursos de impostos. Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal foi feita exatamente para que no período eleitoral você não utilizasse recursos dos bancos oficiais e inviabilizasse os bancos e o futuro dessas instituições - já que em ano de eleição pode mudar o governante - impactando-as com dívidas. Na abertura do meu voto [sobre as contas de 2014 de Dilma] lembro que nós estamos completando 800 anos da Carta Magna feita na Inglaterra em que o rei João I foi informado de que ele não poderia gastar mais do dinheiro que ele tinha e que depois simplesmente mandasse um coletor nas casas com aviso de que as pessoas precisavam pagar mais impostos. De certa forma é o que estamos vivendo no Brasil hoje. A LRF é para estabelecer a seguinte regra: gastou mais não é a população que deve pagar. Tem que proteger o contribuinte.

