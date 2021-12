Ministro pediu ajuda para aprovar CPMF, diz Rui

O governador Rui Costa (PT) afirmou nesta segunda-feira, 28, que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, pediu o apoio de um grupo de governadores para a aprovação da nova CPMF no Congresso, no começo do ano. Rui participou de encontro em Brasília com o ministro, junto com outros governadores, para discutir uma pauta frente à crise econômica. Uma nova reunião será agendada para fevereiro.

"Viemos buscar alternativas de financiamento para áreas como saúde e educação, buscar recursos que viabilizem a retomada do investimento de infraestrutura, através de PPP [Parceria Público-Privada], [... e] recursos para fundos garantidores", declarou Rui, por meio de nota.

Além de Rui, estiveram presentes no encontro desta segunda os governadores Geraldo Alckmin (SP), Luiz Fernando Pezão (RJ), Fernando Pimentel (MG), Marconi Perillo (GO), Rodrigo Rollemberg (DF), Wellington Dias (PI), Marcelo Miranda (TO), José Ivo Sartori (RS) e Paulo Câmara (PE), e o vice-governador Carlos Brandão (MA).

"Também conversamos sobre o comprometimento dos governadores em apoiar projetos que façam reforma da legislação, buscando viabilizar recursos para a saúde [e] para a educação", afirmou Rui.

