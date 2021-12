Ministro pede demissão para assumir cargo em universidade

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, pediu demissão do cargo para assumir uma vaga na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A portaria com a exoneração a pedido está no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21.



A assessoria do ministério informou que Chioro foi aprovado em concurso da Unifesp antes de assumir a pasta. Ele toma posse ainda hoje na universidade e se licencia para reassumir o ministério. O retorno dele ao cargo de ministro será publicado também hoje em edição extra do Diário Oficial.



Assume interinamente a pasta Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, depois de finalizados os processos de admissão na instituição de ensino, ele reassume o cargo.



Chioro era secretário de Saúde de São Bernardo do Campo e assumiu no lugar de Alexandre Padilha que deixou o cargo para disputar o governo de São Paulo.

