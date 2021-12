Ministro Fachin nega pedido de prisão de Aécio Neves

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, negou o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB). Inicialmente, tinha sido divulgado na imprensa nacional que ele tinha encaminhado a decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mas a informação foi corrigida pela assessoria do órgão.

De acordo com o STF, Fachin não aceitou o pedido feito pela Procuradoria Geral da República (PGR) de prisão de Aécio. A expectativa era que o STF avaliasse a solicitação de detenção do tucano na tarde desta quinta.

Apesar de descartar a prisão do político, Fachin aprovou o afastamento de Aécio do seu cargo como senador.

O tucano é acusado de ter pedido propina de R$ 2 milhões ao dono da JBS Joesley Batista. O empresário teria gravado a conversa e entregado o áudio para a Polícia Federal (PF). Aécio nega que tenha pedido propina.

Ele é alvo de uma operação da PF nesta quinta. Agentes federais realizaram buscas em seus imóveis. Eles também prenderam a irmã de Aécio, Andrea Neves, que, segundo Joesley, teria intermediado o pedido do senador afastado antes da conversa pessoalmente com o político.

adblock ativo