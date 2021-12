Ministro Eliseu Padilha faz apelo: "O Brasil não pode parar"

O ministro da Casa Civil Eliseu Padilha divulgou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 18, com o intuito de minimizar os impactos da revelação de que o presidente Michel Temer (PMDB) teria incentivado pagamento de propina para o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB). Na gravação, Padilha diz que o "Brasil não vai parar" e apela para o desenvolvimento econômico do país.

"Essa semana, a cada dia, nós tínhamos uma manchete altamente positiva para o Brasil. Era o PIB, que crescia, eram os juros que caíam, era a inflação que caía, era a geração de emprego. Geramos mês passado, mês de abril, 59 mil novos postos de de trabalho. Pois bem, tudo vinha numa corrente altamente positiva em favor do governo, em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Surge, no entanto, mais uma delação premiada", diz.

O ministro defende que os fatos revelados na delação do dono da JBS Joesley Batista "devem ser investigados", mas ressalta que "não se tem ninguém condenado antecipadamente. Nós temos que ver o que efetivamente foi dito". Em gravação feita pelo empresário, Temer teria sido gravado incentivando o pagamento da propina para Cunha. "Tem que manter isso, viu", teria dito o peemedebista após saber que Joesley pagava uma mesada para manter Cunha calado na prisão.

Diante da denúncia, Padilha pede que a investigação do fato fique com a Justiça. "Olha, o poder judiciário se encarrega da questão das delações, nós do governo temos que nos encarregar de governar. O Brasil, os brasileiros não querem parar, não vão parar. O Brasil não vai parar", disse.

O Brasil não pode parar! pic.twitter.com/9xCi8Wzhey — Eliseu Padilha (@EliseuPadilha) 18 de maio de 2017

