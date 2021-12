Ministro diz que não há clima tenso no TSE

O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral disse, nesta quinta-feira, 29, que não há clima de guerra no TSE após as discussões sobre a investigação das contas da campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff.

Outro integrante da corte, o ministro Gilmar Mendes reclamou dos colegas que se posicionaram contra. A ministra Luciana Lóssio pediu vistas no processo de investigação e a tramitação está suspensa.

"Temos quatro processos (sobre o assunto) e houve uma discussão sobre um. É normal num colegiado a divergência. Mas, terminada a sessão somos todos cordiais e amigos, não há clima de tensão. Eu e a ministra Lóssio concordamos e discordamos de várias coisas, não há problema nenhum", declarou.

Neves e Luciana participam nesta tarde de seminário sobre a reforma política, realizada no TRE-Bahia.

