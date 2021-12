Ministro Dias Toffoli cumpre agenda em Salvador nesta sexta

Pela primeira vez em Salvador após ser empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, José Antonio Dias Toffoli, cumpre agenda nesta sexta-feira, 15, na capital baiana.

A programação inclui visitas ao Fórum Ruy Barbosa e a outros órgãos do Poder Judiciário em Salvador, entre eles o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Os encontros buscam promover o diálogo com os magistrados; conhecer as necessidades de cada estado; e aumentar a integração do Poder Judiciário. O Ministro Dias Toffoli já esteve nos estados de Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul.

Às 16h30, o ministro profere a palestra “Desafios do Poder Judiciário no Século XXI”, durante o encerramento do 116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil. A apresentação é fechada para os Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil.

O evento, que começou nesta quinta, 14, marca ainda os 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o mais antigo das Américas.

