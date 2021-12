Ministro defende nome de Maia para disputar a Presidência da República

O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse na manhã desta quarta-feira, 17, no Palácio do Planalto, em Brasília, que acredita que o Brasil deve seguir pelo centro nas eleições presidenciais deste ano e defendeu que, "no caminho do centro, Rodrigo Maia é um nome novo que tem oportunidade".

Na avaliação dele, o presidente da Câmara se destaca por ter sido "avalista na retomada econômica do Brasil".

O ministro entende que o cenário político ainda está "muito aberto", mas descarta a disputa feita nos polos atuais, em uma esquerda liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio da Silva e uma direita personalizada no atual deputado federal Jair Bolsonaro.

As pessoas votam visualizando o futuro

Mendonça Filho acredita que o cenário não será balizado pelo resultado da votação da Reforma da Previdência, por entender que "as pessoas votam visualizando o futuro". Para o ministro, o candidato tem que gerar esperança e expectativa e "tocar o coração dos eleitores".

Sobre uma possível candidatura do atual Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro afirmou que ele "tem legitimidade dentro do partido e é um nome sério".

Mesmo com esta avaliação de cenário, Mendonça Filho não quis adiantar para qual cargo deve concorrer, mas adianta que deixa a Esplanada em abril. "Claramente serei candidato, mas não sei a que cargo", explicou.

