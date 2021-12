Ministro de Temer, Geddel Vieira Lima quer diálogo com todos

Prestes a assumir nesta quinta-feira, 12, a Secretaria de Governo do presidente interino Michel Temer, o líder do PMDB baiano, Geddel Vieira Lima, disse para A TARDE, em conversa no final da noite de quarta, 11, que sua nova função será dialogar com parlamentares no Congresso, mas também com movimentos sociais. E mandou recado: "É preciso aprender a diferença entre oposição ao governo e oposição ao país. Meu objetivo é dialogar, dialogar e dialogar, com quem tiver interessado em contribuir", disse.

Geddel, que acompanhou a votação com Temer até às 23h30 no Palácio do Jaburu, e só foi embora porque o dono da casa iria descansar com a família. Ele terminou de acompanhar a votação de sua residência em Brasília.

Perguntado sobre como será sua relação com os adversários políticos na Bahia - Geddel rompeu com o então governador petista Jaques Wagner em 2008 e, desde então, faz oposição ao PT e aliou-se à Neto nas eleições de 2012 -, o ministeríavel afirmou que o interesse pela Bahia se sobrepõe às disputas políticas.

"Não há figura de aliado nem de adversário político. O que existe é o interesse da Bahia que sempre esteve acima de tudo para mim. A Bahia vai ser sempre o local em primeiro lugar. Estarei à disposição do governador (Rui Costa), do prefeito (ACM Neto) e dos prefeitos. De quem estiver interessado em contribuir para a Bahia".

Geddel disse, ainda, que a negociação com o Congresso é apenas uma das ações que ele vai exercer no cargo. "Existe também a relação com os movimentos sociais. Uma secretaria de média e pequena empresa que necessita de cuidados. Mas eu me sinto muito confortável nessa posição. Conheço bem o Congresso, o parlamento, a Câmara. Vou ter clareza, diálogo para conversar com quem quer que seja".

