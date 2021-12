Ministro das Comunicações, Fábio Faria, testa positivo para Covid-19

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), anunciou, nesta quinta-feira, 15, através de vídeo publicado nas redes sociais que está com Covid-19. Ele é o 11º ministro do governo Jair Bolsonaro (sem partido) a ser diagnosticado com o novo coronavírus.

“Praticamente, estou total assintomático. Vou continuar trabalhando, cumprindo agenda integral, isolado em home office, cumprindo normas do Ministério da Saúde. Logo, logo estarei de volta”, informou o ministro.

Segundo o ministro, a contaminação pode ter acontecido em um jantar em que ele compareceu na segunda-feira da semana passada, 5, para reaproximar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O alerta foi dado após alguns convidados - o ministro Luiz Eduardo Ramos e o senador Eduardo Braga - testarem positivo para o coronavírus.

Um dia antes, na quarta-feira, 14, ele esteve no Palácio do Planalto para entregar um projeto sobre a privatização dos Correios e, na sequência, falou com jornalistas.

Os outros 10 ministros que contraíram o vírus são:

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

Bento Albuquerque (Minas e Energia)

Milton Ribeiro (Educação)

Onyx Lorenzoni (Cidadania)

Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações)

Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União)

Braga Netto (Casa Civil)

Jorge Oliveira (Secretaria-Geral)

Marcelo Álvaro Antônio (Turismo)

Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)

Além dos ministros, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, também tiveram Covid-19.

adblock ativo