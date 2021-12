Ministro da Cultura deixa o governo Temer

O titutar da Cultura Roberto Freire anunciou nesta quinta-feira, 18, sua saída do governo Temer. O ministro é a favor da renúncia do presidente. O outro ministro do PPS, Raul Jungmann, titular da Defesa, também decidiu mais cedo em se afastar, mas, justificando a estabilidade das Forças Armadas, vai continuar no cargo por enquanto.

Mais cedo, os parlamentares da legenda publicaram uma nota dizendo que, caso seja confirmado o conteúdo da gravação que incrimina Temer, o presidente então "precisa renunciar imediatamente para a preservação dos interesses do Brasil, com a manutenção da recuperação da economia, a retomada do crescimento e a geração de empregos”.

Ainda na nota, eles abrem a possibilidade de apoio às eleições diretas. "A saída para a crise deve respeitar o balizamento constitucional. Esta obediência à Carta Magna fará com que os poderes da República busquem a solução democrática, inclusive até com a possibilidade de realização de nova eleição direta, devolvendo para o povo a chance da escolha daquele que comandará o país até 2018”, concluiu o texto.

