Ministro autoriza transferência de José Dirceu para Curitiba

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso autorizou na noite desta segunda-feira, 3, a transferência do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, para Curitiba, onde ele permanecerá na cadeia da Polícia Federal (PF) juntamente com os outros sete presos na 17ª etapa da Operação Lava Jato.

Dirceu foi preso nesta manhã, em sua casa - onde ele já cumpria prisão domiciliar por corrupção ativa - e levado para a sede da Polícia Federal, em Brasília.

Segundo informações da PF no Distrito Federal, José Dirceu deve ser transferido ainda nesta segunda para a capital paranaense, onde estão os outros presos da Lava Jato. O irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, também será transferido para Curitiba.

Luiz Eduardo é sócio da JD Consultoria, empresa que Dirceu também é acionista. Roberto Marques, ex-assessor do ex-ministro, também foi detido nesta segunda.

Os cerca de 200 policiais federais que participam da ação também prenderam mais três pessoas envolvidas no esquema: Fernando de Moura, Olavo de Moura e Pablo Kipersmit.

Ao todo foram cumpridos 40 mandados, sendo três de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, seis de condução coercitiva e 26 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O alvo desta ação, batizada de Pixuleco (apelido de propina em contratos), são pessoas que pagavam ou recebiam valores indevidamente durante negociações de contratos públicos.

