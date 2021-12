Ministra promete julgar processos da Lava Jato com compaixão

Integrante da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar os processos da Operação Lava Jato, a vice-presidente do STF, a ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta sexta-feira, 20, em Salvador, que julgará o caso sem paixão e com compaixão.

"Como juíza aprendi uma coisa: qualquer julgamento, nesses nove anos, tenho deixado de lado, quando saio para trabalhar, na hora que estou trabalhando, toda a paixão que eu posso. E tenho levado, na hora que me assento e olho os processos, toda a compaixão que posso". Ela deu essas declaração logo após participar da inauguração 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Salvador, que funcionará no Fórum Regional do Imbuí, em Salvador.

No evento, a ministra fez um discurso duro, condenando a violência contra a mulher e o preconceito da sociedade machista brasileira em relação ao gênero feminino. Medindo as palavras (pela sua condição de julgadora da Lava Jato), ao ser indagada como via o fato de entre os indiciados por corrupção na operação não haver mulher, ela não quis relacionar gênero com os desvios de recursos dos contratos da Petrobras e propinas pagas por empreiteiras. Contudo, assinalou que a mulher é bem mais cuidadosa no trato das coisas. "Integrei muitas comissões de licitação quando fui procuradora e o que eu sei é que os homens não gostavam. Eles acham a gente mais rigorosa, mais rígida", declarou, lembrando que um chegou a falar com um secretário estadual que ela atrapalhava as licitações, "porque eu exigia cada coisinha.

Observou que essa experiência lhe fez perceber que a presença de mulheres em comissões de licitação é "novidade" ou porque "somos mais cuidadosas ou por ser cultural mesmo". Disse que a mulher é mesmo mais rigorosa "com as coisas" porque é quem administra a casa, "tem mais cuidado em relação ao dinheiro".

Judiciário

A ministra Carmen Lúcia disse não acreditar na chamada "reforma do Judiciário". "Acho que tem que ser outro Judiciário para a sociedade que a gente está vivendo. A sociedade quer e precisa de uma resposta rápida. Não somos justiceiros, somos juízes: ou condena ou absolve, mas precisa dar resposta", declarou.

Ponderou que faculdades de direito que têm o mesmo currículo de 1928 não podem formar advogados, juízes e promotores que a sociedade de 2015 precisa. "Me ensinam a recorrer um semestre inteiro. Nunca me ensinaram a conciliar. Depois querem que o advogado não recorra? É preciso mudar tudo, é preciso sair da zona de conforto".

A ministra disse que os recursos são tantos num processo que ao invés de ela olhar para a papelada sobre sua mesa "é o processo que olha para mim".

Constituição

Na sua fala para juízes e desembargadores baianos, Cármen Lúcia disse que, se o brasileiro cumprisse a Constituição, o Brasil seria uma democracia exemplar. "Há muito descumprimento da Constituição e não apenas por parte do estado, mas também da sociedade. As pessoas precisam saber que a gente faz a parte da gente, mas se você fura a fila do cinema depois não reclame na hora que no concurso alguém passar na sua frente. É a mesma coisa. Todo mundo tem que cumprir a Constituição. Não é uma lei do estado, é da sociedade".

