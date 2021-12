Ministério Público diz que HCT precisa de medidas drásticas

A titular da 5ª Promotoria de Justiça da Cidadania, Rita Tourinho, disse à reportagem do Grupo A TARDE que o Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA) e a Defensoria Pública do Estado (DP-BA) vão continuar cobrando medidas do Estado para que o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador (HCT) tenha as mínimas condições higiênico-sanitárias para continuar funcionando. Na segunda-feira, 8, os dois órgãos entraram com uma ação cívil pública por improbidade administrativa contra gestores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) e do Hospital de Custódia.

"O inquérito permanece para a cobrança de obras necessárias para que o hospital tenha as mínimas condições higiênico-sanitárias. O hospital precisa de medidas drásticas e o Estado precisa priorizar esta situação", disse.

Rita Tourinho explica que o processo questiona a aquisição de quatro máquinas de lavar industriais no valor total de R$ 101.398, em 2011. Ela afirma que para instalar os equipamentos seriam gastos cerca de R$ 350 mil.

"As máquinas ficaram do lado de fora do prédio durante dois anos e sofreram processo de deterioração. Até hoje estão desligadas", observa Rita.

A ação pede a indisponibilidade de bens de Jackson Bonfim Almeida de Cerqueira, ex-diretor-geral da Seap, e de Paulo Barreto Guimarães, diretor-geral do HCP, responsáveis pela aquisição. Os gestores podem sofrer também sanções como aplicação de multas e suspensão de direitos políticos. "Diante deste fato especificado, o processo ficou classificado como improbidade administrativa", frisa.

A equipe de A TARDE tentou contato com a Seap durante esta terça-feira, 9, para esclarecer a situação e solicitar o posicionamento de Jackson Bonfim e Paulo Barreto. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. As chamadas para telefone celular do gestor da Seap, Nestor Duarte eram direcionadas para a caixa de mensagens.

Precariedade

O Ministério Público investiga irregularidades no HCT desde o final de 2013, segundo Rita Tourinho. Relatórios indicam precárias condições higiênico-sanitárias e estruturais do hospital. O relatório técnico de inspeção da vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, apontou irregularidades que tornam o ambiente insalubre e que revelava a inadequação para abrigar os internos.

A existência de matagal, infiltrações, exposição de alimentos ao sol, paredes mofadas e lixo foram alguns problemas indicados no documento. Rita Tourinho esclarece que o caso não visa a interdição do hospital porque não há lugar pra transferir as pessoas que estão internadas.

Caso antigo

Em 2013, o HCT foi interditado devido à falta de condições da unidade para abrigar os pacientes. À época, foi comprovada a falta de segurança e de condições dignas para os internos.

O caso foi agravado após as duas rebeliões ocorridas em abril do mesmo ano, quando várias alas, o almoxarifado, gabinetes médicos e outras salas foram destruídos pelo fogo ateado pelos amotinados.

Na ocasião, a determinação do juiz da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Salvador, Antônio Cunha Cavalcante, foi de que os custodiados deveriam ser transferidos emergencialmente para outras unidades no prazo de 15 a 60 dias. O magistrado também proibiu a admissão de novos pacientes e a realização de perícias no HCT.

adblock ativo