Ministério das Comunicações é esvaziado após explosão

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 24, uma explosão no prédio que abriga os Ministérios das Comunicações e dos Transportes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Há muita fumaça no piso térreo do edifício. O local começou a ser esvaziado. Há várias pessoas passando mal. Em fevereiro, havia acontecido um incêndio no mesmo prédio.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou, na época, que houve um pequeno estouro na subestação da Companhia Energética de Brasília (CEB) localizada no subsolo do prédio. No fim de 2012, outro imprevisto foi registrado na Esplanada. Em 15 de novembro, feriado do Dia da Proclamação da República, uma explosão no subsolo do Ministério do Esporte matou um funcionário da CEB e deixou outro ferido, com queimaduras de segundo grau.

