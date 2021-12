Ministério da Agricultura é esvaziado após ameaça de bomba

O prédio do Ministério da Agricultura em Brasília foi evacuado na manhã desta quarta-feira, 4, por conta de uma ameaça de bomba. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fazem uma varredura no local. O imóvel foi esvaziado.

De acordo com uma ligação anônima, foram instaladas duas bombas no local, sendo uma no prédio principal e outra no anexo.

A ameaça foi realizada horas antes do anúncia do Plano Safra 2016/2017, que deve disponibilizar mais de R$ 200 bilhões em financiamentos para agropecuaristas. A equipe da ministra Kátia Abreu deveria acompanhar o evento, mas por conta da ameaça seguiu para o Palácio do Planalto.

