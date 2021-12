"Minha preocupação é que o país não pare", diz Rui sobre a lista de Fachin

Durante visita a uma obra, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMR), na manhã desta quarta-feira, 12, o governador Rui Costa foi questionado por alguns jornalistas sobre o seu posicionamento referente a divulgação da lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, na qual políticos baianos foram citados e serão investigados. Entretanto, em resposta ao questionamento, Rui diz ter outras prioridades.

"A minha preocupação é que o país não pare, porque nós temos que continuar trabalhando. O povo brasileiro está sofrendo muito com essa crise. Nós precisamos fazer com que o país volte a gerar emprego, volte a crescer, declarou Rui, completando que "não podemos ir nos afundando em cada lista, em cada pedido de investigação que é feita, porque se o país for parando todo mundo para assistir esse processo de investigação, nós vamos ter um caos social logo, logo. O que eu pretendo é continuar trabalhando. Meu foco é no trabalho", disse.

