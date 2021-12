"Minha posição não tem nada a ver com a posição do ex-presidente Lula", diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou nesta quarta-feira, 13, que a sucessão na gestão do município não deve ser influenciada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarcou em Salvador nesta quarta para um jantar com o governador Rui Costa. Segundo Neto, a ideia de que alguém muito influente possa eleger, automaticamente, qualquer pessoa, já não existe mais.

Para ele, sua posição não tem nada a ver com a posição do ex-presidente. "Ele, como todos sabem, é meu adversário político. Fez campanha contra mim em 2012, eu ganhei dele, fez campanha contra mim em 2016, eu ganhei dele", contou ACM. O prefeito ainda comentou que Lula já esteve em Salvador, em um momento de maior força política e, mesmo assim, isso não afetou na eleição do democrata. "A população de Salvador compreendeu que eleição municipal é eleição municipal", comentou.

"Eu acho que depois de oito anos de gestão nossa, acabou o tempo que era aquela coisa de 'fulano de tal chega aqui e elege quem quiser', isso não existe. Na mesma forma que eu não tenho pretensão nenhuma de achar que vou pegar alguém e vou elegê-lo obrigatoriamente, mesmo estando bem avaliado, mesmo tendo feito um grande trabalho, eu não acho que ninguém do outro lado vai colocar o seu dedinho e vai automaticamente eleger ninguém", declarou o prefeito.

O candidato a ser lançado por Neto deverá ser anunciado entre o final de dezembro e início de janeiro. De acordo com o prefeito, a decisão será baseada em uma série de fatores e envolve a opinião de muitas pessoas, inclusive do seu grupo político.

