Minguando, DEM reflete sobre o futuro sem "açodamento"

Maior seccional estadual do país, o DEM da Bahia terá peso fundamental nas discussões sobre o futuro do partido, que vem minguando a cada eleição. O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) afasta a possibilidade de fusão com outras siglas da oposição, mas diz que essa discussão deve ser travada pelas lideranças nacionais do Democratas.



"Caberá aos atores de Brasília conduzirem o futuro do Democratas, claro que ouvindo a seccional da Bahia, que é a maior, a mais representativa, a que tem a maior densidade eleitoral em todo o Brasil, porém sem pressa, sem açodamento", declarou ontem, pouco antes de participar da solenidade de posse dos integrantes do Conselho da Cidade.



Neto disse que o DEM precisa seguir duas "premissas": "Uma é manter coerência. Com o resultado das urnas, ninguém pensa em ter outra posição que não seja fazer oposição responsável e construtiva e, por outro lado, (ações) de crescimento. Acho que o partido tem que procurar um caminho para estar cada vez maior, mais forte, mais sólido para cumprir bem o seu papel".



O problema é que as urnas têm levado o partido em direção contrária ao projeto de crescimento.



Redução



Na eleição de 2010, o DEM elegeu dois governadores: Raimundo Colombo, de Santa Catarina, e Rosalba Ciarlini, do Rio Grande do Norte, além de 43 deputados federais, e reelegeu dois senadores.



Dessa vez, não elegeu governador (Colombo se reelegeu, mas já está no PSD) e Rosalba Ciarlini não disputou reeleição no Rio Grande do Norte, apresentou o vice do PSD como candidato que se elegeu, batendo o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB).



A bancada federal também caiu à metade: só 22 candidatos a deputado federal chegaram lá.



O DEM perdeu 17 federais ao longo do mandato 2010/14, que passaram para o PSD. Tinha 27 antes das eleições e perdeu mais cinco após os votos serem contados. A comemorar apenas a eleição do deputado Ronaldo Caiado para o Senado. A bancada do DEM ficou agora com cinco senadores.



Divisão



Conforme Neto, "num quadro de divisão partidária como esse, onde você tem 28 partidos com representação no Congresso Nacional, a fragmentação hoje é uma característica da política brasileira que eu espero que seja redesenhada", disse, lembrando que o Democratas "tem o presidente nacional, o senador Agripino Maia, tem os líderes na Câmara e no Senado que vão discutir isso (o futuro da sigla)".



Segundo o prefeito, seu propósito agora, passada a eleição, "é dedicação exclusiva e única à prefeitura de Salvador, de onde eu jamais me afastei, mas é claro que no período eleitoral você acaba conciliando isso com a agenda política. Nesse momento minha agenda é administrativa".



Bloco



Enquanto isso, o PSB, o PPS, o PV e o Solidariedade discutem a possibilidade de se fundir numa única agremiação. Contudo, diante das dificuldades para concretizar a empreitada, o mais certo é que eles formem um bloco partidário para atuarem conjuntamente no Congresso Nacional, na oposição.

