Militantes do MST ficam feridos após acampamento ser atacado em Curitiba

Dois militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) ficaram feridos após um ataque ao acampamento do grupo em Curitiba, no Paraná. De acordo com o grupo, rojões foram disparados contra eles durante a madrugada desta quarta-feira, 10, por volta de 1 hora.

Os feridos estavam dentro de uma barraca de lona, que foi atingida e pegou fogo. Eles foram socorridos e passam bem, segundo o MST. Não há informações de quem soltou os rojões. Os militantes atribuem o ataque aos apoiadores da Lava Jato.

Os dois grupos estão em Curitiba por conta do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para esta quarta, 10, às 14 horas.

