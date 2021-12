Militante pró-impeachment diz ter sido agredido em congresso

O líder do movimento Revoltados Online, o empresário Marcello Reis, alega ter sofrido agressões físicas por militantes do PT durante a madrugada desta sexta-feira, 12, por volta das 3h, quando voltava ao Hotel Pestana, onde está hospedado e onde ocorre o 5º Congresso do PT. Ele diz ter prestado queixa na Central de Flagrantes (Iguatemi) e feito exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) na manhã desta sexta.



A reportagem de A TARDE conversou, por telefone, com o empresário que contou como teriam ocorrido as agressões. De acordo com Reis, ao voltar para o hotel, após jantar num restaurante 24 horas no bairro do Itaigara, ele e mais dois amigos foram surpreendidos no lobby por um grupo de cerca de 10 pessoas, identificadas por ele como militantes do Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo o empresário, as agressões teriam ocorrido na entrada do hotel e também no saguão, quando buscou fugir para o elevador.



"Estou bastante machucado, vou acionar o hotel na Justiça, que não garantiu a minha segurança e ainda estou pensando o que farei em relação ao partido. Vou fazer o check out no hotel e irei à emergência de um hospital para cuidar dos ferimentos", disse o empresário para A TARDE. A reportagem solicitou a Reis a cópia do Boletim de Ocorrência, mas ele informou que teria sido orientado pelo advogado a não divulgar o documento à imprensa.



As informações também foram postadas no Facebook de uma amiga do empresário, Carla Zambelli, integrante do grupo Nas Ruas e na página do Revoltados Online.

Na noite desta quinta-feira, 11, Reis, que é líder do Revoltados Online, se envolveu em uma confusão com petistas ao aparecer no lobby do hotel em que acontece o 5º Congresso do partido em Salvador. Os militantes consideraram uma provocação Reis se hospedar no local e circular com uma camiseta com a palavra "Impeachment".

Reis teria ficado próximo a uma divisória de vidro que separava uma área mais alta do lobby de uma mais baixa. Ele chegou a ser cutucado e empurrado e ouviu vaias à sua presença. Com ajuda de militantes que tentavam manter a calma, foi feito um escudo humano em torno de Reis.

Provocações

O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, preferiu não entrar em detalhes sobre o acontecimento. Porém, ele afirmou que Marcello criou diversos tumultos. "Ele tem provocado delegados do PT no hotel desde quinta de manhã, com tons altos e agressivos. O que nós fizemos foi acalmar os ânimos e ele voltou para o apartamento", relata Everaldo, que acusou Marcello de provocar uma vereadora do PT em São Paulo, de prenome Juliana. Segundo Everaldo, a parlamentar iria prestar queixa nesta sexta na Corregedoria da Polícia Civil da capital.



A equipe de reportagem tentou falar com o gerente do hotel Pestana, onde acontece o evento do PT e o líder do movimento Revoltados Online está hospedado, mas ele não foi encontrado.

