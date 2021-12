Militante pró-Dilma é solto e usa rede social para desabafar

O educador Walter Takemoto, preso esta tarde quando chegava em sua residência em Salvador, após voltar de um protesto pró-Dilma, foi solto e esclareceu o fato em uma postagem no seu perfil no Facebook. A polícia informou que ele foi preso por suspeita de pichar o muro de uma emissora de TV. Leia a íntegra da postagem, onde Takemoto explica o ocorrido:

"Caras e caros amigas e amigos

Fui liberado agora da Central de Flagrantes do Iguatemi.

Para esclarecer os fatos, fui preso quando ia entrar no prédio em que moro, fechado por um carro particular do qual saiu um rapaz sem farda e se colocou diante do meu carro com uma pistola apontada para minha cabeça e mandando que eu descesse.

Na hora pensei que era um assalto.

Logo em seguida parou uma viatura e o tenente que estava comandando a PM na TV Bahia desceu com uma metralhadora e gritou que eu estava preso.

O rapaz a paisana mandou o tenente me jogar na viatura e não deixar eu retirar o carro do meio da rua.

Dentro da viatura ouvi o tenente falando pelo celular que o Serviço de Inteligência do Prefeito já tinha se retirado. Ou seja, quem comandou a ação foi o Prefeito!

Dentro da viatura o tenente dizia que eu sabia porque estava sendo preso e repetia: você me desrespeitou!

O que ele queria dizer é que na manifestação ele tentou prender uma companheira, segurou e torceu o seu braço, e na hora eu peguei a mão dele e arranquei e a companheira saiu de perto.

No depoimento o tenente omitiu a presença do Serviço de Inteligência e afirmou que eu fui preso em frente à TV Bahia e que no meu carro foram apreendidas latas de tinta e outros objetos.

Outra questão é que estavam me esperando na rua em que moro, pois andei parte do caminho a pé e dei carona para um companheiro.

Ao fim e ao cabo, esse episódio é exemplar de como age a PM, que ganha proporções trágicas quando age na periferia da cidade e tem como alvo a juventude negra e pobre de Salvador.

Quero aqui agradecer minhas amigas e amigos, a solidariedade do PT, da CUT que enviaram os advogados, do vereador Hilton do PSOL e as mensagens de apoio.

Isso que aconteceu é nada diante do que estamos enfrentando, mas tem uma grande importância por sentirmos a solidariedade e amizade de todos e todas vocês

Juntos e misturados sempre."

A Assistência Militar da Prefeitura do Salvador esclarece que não teve qualquer participação na prisão do senhor Walter Takemoto e que sequer tomou conhecimento do episódio que envolveu o citado cidadão e a Polícia Militar. A Assistência Militar esclarece também que não tem entre suas atribuições promover ações dessa ordem.

Em vídeo, o militante também conta como foi sua prisão:

