Milhares de pessoas protestam contra governo Dilma na Barra

Milhares de pessoas participaram na manhã deste domingo, 16, em Salvador, da manifestação contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Apesar de marcado para as 9h, o protesto foi iniciado pouco depois das 10h, com saída do Porto da Barra em direção ao Farol da Barra, onde outro grupo aguardava para se unir à maioria.

Segundo estimativa da Polícia Militar (PM) e da organização do movimento, por volta de 11h, havia 5 mil pessoas concentradas em frente ao Farol da Barra. Elas permaneceram no local até as 13h.

Os manifestantes, que estavam vestidos nas cores verde e amarela, foram acompanhados por dois minitrios elétricos e carregavam cartazes com dizeres "Fora Dilma" e "Fora PT" e mensagens de apoio ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato.

Um deles foi o comerciante aposentado Sérgio Ferraz, que resolveu participar do movimento em protesto contra "a corrupção desde governo e a política econômica atual".

Algumas autoridades políticas também marcaram presença na manifestação, entre elas o ex-prefeito de Salvador e deputado federal Antônio Imbassahy, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, os deputados Lúcio Vieira Lima, Pablo Barrozo, José Carlos Aleluia e João Gualberto, além dos vereadores Cláudio Tinoco e Paulo Câmara, presidente da Câmara Municipal de Salvador.

Segurança

A Polícia Militar montou um esquema especial, com a participação de 320 homens e mulheres, para garantir a segurança dos participantes. Guardas municipais também estiveram na região.

Além de Salvador, houve manifestações em outras cidades baianas, como Brumado, Cachoeira, Camaçari, Conceição do Coité, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga e Vitória da Conquista.

Outras capitais também sediaram os protestos, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia e Belo Horizonte. Brasileiros que moram no exterior também aderiram à manifestação.

