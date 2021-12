Michelle Bolsonaro discursa em libras durante posse: 'brasileiro quer paz'

A primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou na tarde desta terça-feira, 1, na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no Parlatório. Segundo Michelle, "as urnas foram claras. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade". O discurso foi feito em libras, linguagem brasileira de sinais, e traduzido por uma interprete.

Michele também aproveitou para agradecer a solidariedade da população ao seu marido durante o período de recuperação após o atentado em Juiz de Fora (MG). Emocionada, Michelle interrompeu o discurso em um momento e, em quebra de protocolo, beijou Bolsonaro duas vezes.

Na ocasião, a primeira-dama fez um aceno às pessoas com deficiência que, segundo ela, terão atenção especial neste governo. "Gostaria de me dirigir de forma especial à comunidade surda e de deficientes: vocês serão ouvidos", defendeu, e emendou: "trabalho de ajuda que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira significativa".

Bolsonaro e Hamilton Mourão foram empossados às 15h no Congresso Nacional. Ao assinar o termo de posse, o presidente da República chegou a afirmar que estava "casando" com os parlamentares.

Em seguida, por volta das 17h, Michel Temer transmitiu a faixa presidencial para o novo presidente. Bolsonaro subiu a rampa acompanhado de sua mulher Michelle e do vice-presidente Hamilton Mourão. Os apoiadores de Bolsonaro cantavam o "capitão voltou" na ocasião.

