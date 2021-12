Michel Temer viaja para a Alemanha onde participa da Cúpula do G20

O presidente Michel Temer viaja nesta quinta-feira, 6, para Hamburgo, na Alemanha, onde participará da Cúpula do G20, o grupo das 20 economias mais desenvolvidas do mundo. Antes, às 9h30, ele recebe o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, no Palácio do Planalto.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve assumir a Presidência da República com a viagem de Temer à Alemanha. Isso porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o primeiro na lista de sucessão, viajará para a Argentina, onde cumpre agenda oficial. Ele deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Emilio Monzó, e o do Senado, Federico Pinedo.

Eunício Oliveira deve ficar no cargo até sábado, 8, quando Temer retorna ao Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chega a Hamburgo hoje às 12h40, para participar das reuniões preparatórias da Cúpula do G20.

