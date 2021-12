Michel Temer e familiares chegam a Inema nesta sexta-feira

Como A TARDE antecipou, o presidente Michel Temer (PMDB) e familiares desembarcam na Base Aérea de Salvador, por volta das 15h30 desta sexta-feira, 24, para passar o feriado de Carnaval na Base Naval de Aratu. Temer vem acompanhado da mulher Marcela e Michelzinho, o filho do casal de sete anos, e a sogra Norma Tedeschi.

O presidente, que no final do ano foi descansar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, preferiu vir desta vez para a Bahia, porque o balneário de Inema, onde ficará hospedado, é bem mais reservado.

O objetivo seria preservar a primeira-dama Marcela de, por exemplo, ser flagrada por fotógrafos e impedir, que sejam feitas imagens dela em trajes de banho.

Com baixa aprovação popular, o presidente Michel Temer também quer evitar o que ocorreu em Magaratiba, no Réveillon passado, quando caminhava na praia e se deparou com a frase “Fora Temer” escrita na areia.

Para garantir que a privacidade da família do presidente será respeitada, uma equipe do escalão avançado do governo com um grande número de seguranças chegou na manhã desta quinta, 23, à Salvador para fazer reconhecimento e proteção do local. Inema fica a 30 quilômetros da Capital.

O esquema de proteção inclui um morro próximo à Base Naval de Aratu , que deverá ser isolado para que curiosos e a imprensa não tenham acesso ao local.

Rui e Neto

A reportagem de A TARDE não conseguiu confirmar se o governador Rui Costa (PT) irá receber o presidente. O prefeito ACM Neto (DEM) disse que não irá à Base Aérea e que, até segunda ordem, não terá encontro com Temer, que, frisou, vem para descansar.

Neto adiantou, contudo, que deve falar com Temer por telefone. “Eu tenho com o presidente um diálogo permanente sempre. Falei com ele essa semana e na semana passada. E ele sabe que, se quiser qualquer coisa, pode me ligar”.

