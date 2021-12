Michel Temer deixa a prisão no Rio de Janeiro

O ex-presidente Michel Temer deixou na noite desta segunda-feira, 25, às 18h40, a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estava preso desde a última quinta, 21, em uma cela improvisada, no prédio que fica no centro da cidade.

>>Lava Jato reafirma que há razões para prisão de Temer, mas que respeita decisão

Temer foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo desembargador Ivan Athié. O ex-presidente saiu acompanhado de seu advogado e escoltado por um carro da Polícia Federal. Ele foi preso durante a Operação Descontaminação, que investiga desvio de verbas nas obras da usina nuclear Angra 3.

O ex-presidente saiu acompanhado de seu advogado e escoltado por um carro da Polícia Federal. Às 19h40, Temer embarcou em um avião particular no Aeroporto Santos Dumont.

Ex-Ministro

O ex-ministro Moreira Franco deixou a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, às 19h17. O carro onde ele estava foi escoltado por uma viatura da Polícia Militar. Moreira estava no banco de trás do veículo.

Além de Temer e Moreira, o desembargador também mandou soltar João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, homem forte do ex-presidente, sua mulher, Maria Rita Fratezi, seu sócio Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, e o empresário Vanderlei de Natale, dono da Construbase.

