Metrô será prioridade para governos estadual e municipal

O governador Jaques Wagner recebeu na manhã desta terça-feira, 20, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto, em uma reunião que teve como foco os projetos de interesse para a capital baiana.

No encontro, que aconteceu a portas fechadas e durou cerca de 1h40, os representantes do governo estadual e municipal se comprometeram a trabalhar em sintonia. "Neto reforçou a intenção de trabalhar em parceria com o governo do Estado, conseguimos chegar a um acordo sobre os projetos", afirmou o governador.

De acordo com ACM Neto, ele e Wagner conversaram sobre os projetos e decidiram que a prioridade de execução é do metrô da cidade, que deve ser a primeira obra a ser concluída.

