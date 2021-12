Metrô: MPF pede ao MP alemão investigação sobre a Siemens

O Ministério Público Federal pediu ao Ministério Público da Alemanha toda a investigação feita lá envolvendo a Siemens. E também toda a documentação que a empresa passou para o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre as acusações da formação de cartel no metrô de São Paulo.

O alvo, no caso, é o metrô de Salvador (o velho). Foi a Siemens que implantou cá toda a tecnologia operacional do sistema. O MPF quer saber se houve pagamento de propina e, se sim, quem recebeu.

As iniciativas fazem parte da sequência do processo sobre corrupção no metrô de Salvador. A primeira investida caiu por ter sido estruturada com base nas informações obtidas na Operação Castelo de Areia, desencadeada contra a Camargo Correia, no Rio.

A Justiça chegou a acatar a denúncia contra sete executivos, três da Impregilo, a empresa italiana que ganhou a licitação, mas passou para a Camargo e a Andrade Gutierrez, e dois de cada uma das brasileiras.

As ações com o MP alemão e o Cade são a sequência da investigação por outras vias. O MPF suspeita que a Camargo e a Andrade subcontrataram outras empresas, o chamado 'consórcio oculto'. E parte do que chama vício de origem para esclarecer todo o enredo.

Aviso aos implicados - O procurador federal Wladimir Aras, que trabalha na apuração do caso do metrô de Salvador, atuou nos últimos dias em Belo Horizonte, ao lado da colega Miriam Lima, na acusação dos implicados na chacina de Unaí.

Os réus se deram mal. Um pegou 94 anos, outro 76 e outro 56. Os daqui, ainda não divulgados, que ponham as barbas de molho.

