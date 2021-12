Metrô: isenção de ISS deve ser votada nesta quarta

Os vereadores de Salvador caminham para o entendimento no que se refere à aprovação do projeto que prevê a isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para empresas que vão construir e operar o metrô de Salvador. Governo e oposição afinam o discurso em torno da necessidade de o metrô sair do papel e a votação pode acontecer nesta quarta.

As vozes dissonantes são dos vereadores Hilton Coelho (PSOL) e Ana Rita Tavares (PROS), que prometem votar contra o projeto. "É impressionante que não haja qualquer questionamento em relação ao fato de a única empresa que participou da licitação e que vai ser beneficiada com a isenção seja a Camargo Corrêa, que deixou o metrô parado por 13 anos e é acusada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) de ter cometido irregularidades que geraram um prejuízo de R$ 400 milhões aos cofres públicos", diz Hilton.



"É essa empresa que ainda vai ganhar isenção de imposto, fazendo a prefeitura deixar de arrecadar R$ 1,3 bilhão em 10 anos? Ninguém pensou em analisar o relatório do TCU?", protestou o psolista.



Investigação



Ana Rita Tavares também criticou a decisão da prefeitura de isentar a empresa. "Na licitação, o lucro da empresa já está previsto. A prefeitura não precisa dar esse presente para os empresários", assinalou.



"A empresa vai ganhar isenção de 5% no processo de construção do metrô e 2% na operação do sistema. Vai ganhar nas duas etapas. Em nome do interesse público, a prefeitura vai deixar de arrecadar R$ 118,8 milhões em dois anos, quando a cidade está num lamentável estado de degradação social", diz a vereadora.



Hilton Coelho afirma que a auditoria do TCU identificou indícios de "irregularidades graves" nas obras do metrô de Salvador. De acordo com o relatório de 2008, estariam ocorrendo atrasos na obra, pagamentos de serviços já realizados e superfaturamento. O atraso, diz o documento, aumentou as despesas com consultoria para gerenciamento, supervisão e fiscalização da obra e obrigou ao pagamento de renovação de apólice de seguros.



Apontou, ainda, indícios de superfaturamento no custo da Estação Brotas "da ordem de 26,21%", com superfaturamento de R$ 13 milhões.

adblock ativo