Mesmo com "Bandilma", protesto reúne poucas pessoas

Movimentos contrários ao governo federal e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff realizam na manhã deste domingo, 11, no Farol da Barra, o primeiro de uma série de protestos que deverá acontecer em todo Norte e Nordeste do país.

O ato, que deveria começar às 9h, só teve inicio às 11h, após a organização conseguir inflar o boneco "Bandilma", com a ajuda de uma extensão elétrica colocada no Edifício Oceania.

Participam do ato membros dos movimentos Nas Ruas, Vem para Rua e a Ordem dos Médicos da Bahia, segundo informou Maria do Socorro Mendonça, uma das organizadoras da manifestação.

Segundo estimativas da organização, cerca de 40 pessoas estão no local. Após da capital baiana, o movimento se concentrará em Aracaju (SE).

adblock ativo