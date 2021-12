Mercadante tem 'processo inflamatório discreto'

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira um boletim médico sobre o estado de saúde do ministro Aloizio Mercadante, internado desde a tarde desta quinta-feira (18) no Hospital das Forças Armadas de Brasília. De acordo com o comunicado, o estado de saúde de Mercadante "é muito bom e sua evolução clínica, de ontem para hoje, foi excelente". Foi diagnosticado um "processo inflamatório discreto" na região do abdome, diz o boletim, que não traz previsão de alta.

