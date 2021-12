Mercadante diz que cansou de ser goleiro

Substituído na Casa Civil por Jaques Wagner, o ministro Aloizio Mercadante - à frente do Ministério da Educação pela segunda vez - afirmou nesta terça-feira, 27, que a relação do governo com os partidos aliados no Congresso ficou melhor após a reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff.

"Tenho certeza que isso vai melhorar. E espero que a Educação também. Estou bastante motivado pela pasta que tenho", disse Mercadante, que participou de encontro com o governador Rui Costa e secretários de Educação do Nordeste para debater ações do ministério na região.

Enquanto esteve na Casa Civil, Mercadante foi alvo de críticas, inclusive de segmentos do PT, sobre sua atuação no diálogo com os aliados. Ao considerar que a relação do petista com o Congresso já estava muito desgastada, Dilma decidiu retirá-lo da Casa Civil, atendendo a uma sugestão do ex-presidente Lula.

Ao comentar a troca de pasta, o ministro disse que saiu "da posição de goleiro" e passou para a de "centroavante". "Meu negócio é fazer gol. Não vou ficar lá só segurando bola no gol, não", completou.

Pesquisas

Ao ser questionado sobre o resultado da última pesquisa CNT/MDA que mediu a popularidade de Dilma, o ministro disse apenas que o governo "melhorou, mas ainda é pouco".

Pelo levantamento, 70% dos brasileiros consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, o número era de 70,9%. A avaliação positiva, por sua vez, subiu de 7,7% para 8,8%.

Mercadante se concentrou, no entanto, na pesquisa Ibope divulgada no dia anterior, que mediu a rejeição de possíveis candidatos presidenciais em 2018. Para ele, o levantamento foi "um recado para todos os políticos de todos os partidos". "Eu vi uma outra pesquisa sobre candidaturas a presidente. De todos os nomes testados, inclusive da oposição, metade do povo não vota neles", declarou Mercadante.

O levantamento questionou em quem os eleitores não votariam "de jeito nenhum" deu empate técnico: Lula (PT) tem 55% de rejeição. Em seguida, vieram José Serra (PSDB), com 54%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 52%, e Ciro Gomes (PDT), com 52%.

Ajuste fiscal e CPMF

Mercadante defendeu ainda a necessidade de aprovação, pelo Congresso, do ajuste fiscal como forma de lutar contra a crise. "Precisamos resolver esse problema fiscal, que é por onde nós vamos superar as dificuldades. Se tivermos equilíbrio nas contas públicas, podemos baixar os juros, o crédito fica mais barato, as pessoas podem consumir mais e retomar o crescimento e o emprego", disse.

A favor do retorno da CPMF, o ministro afirmou que o imposto é "fácil de arrecadar e ninguém consegue sonegar". "Ela pega o caixa 2 das empresas, por isso que os empresários não querem. É como injeção, ninguém gosta de tomar, mas tem que fazer, de vez em quando", comparou.

adblock ativo