Mensalão: Mendes aponta para setembro decisão sobre embargos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acredita que a corte deverá ter uma definição a respeito dos embargos que estão sendo apresentados pelos condenados no escândalo do mensalão até a segunda semana de setembro.

Mendes, que realizou a conferência de abertura do V Fórum de Teses da Faculdade Baiana de Direito, na manhã desta segunda-feira, 19, em Salvador, afirma que, após a resolução do assunto, será possível discutir outras questões, como a prisão de alguns dos condenados.

"Eu acredito que até a primeira ou segunda semana de setembro deveremos ter uma definição a respeito dessas questões. Aí nós poderemos discutir os outros temas", explicou.

Até esta terça, 20, o Fórum discute temas controversos da área, reunindo alunos e pesquisadores da área Jurídica no Centro de Convenções da Bahia, tendo como destaques os painéis para debates diretos com a plateia, bem como as apresentações de trabalhos científicos.

