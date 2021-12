Mendes diz que rusga entre Barbosa e Lewandowski é problema interno

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou a discussão entre o presidente da corte, Joaquim Barbosa, e o ministro Ricardo Lewandowski na última quinta-feira como fruto da tensão em torno do julgamento do mensalão.

Barbosa acusou Lewandowski de fazer chicana - retardar a discussão no jargão jurídico - porque os dois divergiram em relação a um pedido de recurso do ex-deputado Bispo Rodrigues.



"Nós queremos fazer nosso trabalho. Fazer nosso trabalho e não chicana", disse Barbosa, quando Lewandowski sugeriu a suspensão da discussão para que a mesma fosse retomada nesta quarta-feira, 21.



Gilmar Mendes lamentou a situação, mas disse acreditar que a situação será resolvida. "Eventualmente nós vemos esse tipo de situação durante debates que se exacerbam, muito em função da tensão mesmo existente. Não é o ideal que esse tipo de situação ocorra, mas nós temos capacidade de superação e vamos superar", disse ele ontem durante a participação no Fórum de Teses, promovido pela Faculdade Baiana de Direito no Centro de Convenções.



Segundo o ministro, o assunto será tratado internamente. "Essas conversas se encaminham e se resolvem internamente", disse.

Mensalão e escapismo - Durante a palestra, onde falou sobre a Constituição brasileira, o ministro fez referência indireta ao plano apresentado pela presidente Dilma de convocar uma assembleia constituinte para realizar a reforma política.



"Eu vejo muita gente usar eventuais problemas na Constituição como escapismos. Nós não precisamos de uma assembleia nacional constituinte para nada. Todas as vezes em que o Brasil precisou atualizar algo na Constituição, fizeram-se as emendas, sem necessidade de uma constituinte", disse.



Ele citou como exemplo a decisão do Congresso Nacional de mudar a carta magna e permitir que parlamentares sejam processados sem a autorização do Legislativo. "A Constituição dizia que isso só era possível com a autorização do Congresso".

