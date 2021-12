Meirelles decide sair do Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou nesta sexta-feira, 6, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que decidiu "sair agora" do cargo. O anúncio será feito logo mais em entrevista coletiva. Na reta final, o ministro manifestou muitas dúvidas em deixar o comando da economia para buscar uma candidatura nas próximas eleições. Hoje cedo, a percepção no Palácio do Planalto era a de que ele ficaria no cargo.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, será o novo ministro. Meirelles teve hoje duas reuniões com o presidente Michel Temer. Pela manhã, os dois se reuniram, mas Meirelles saiu do encontro sem uma decisão tomada a respeito da saída da pasta em razão do prazo de desincompatibilização eleitoral.

