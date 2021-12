Medidas emergenciais serão analisados pela CMS de forma célere, garante Geraldo Júnior

O presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), afirmou que o pacote de benefícios fiscais para os empreendedores e autônomos da capital baiana, anunciados pelo prefeito Bruno Reis (DEM) nesta quarta-feira, 31, serão apreciados pela CMS de forma célere.

Nesta quarta, ambos tiveram uma reunião virtual com a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon-Ba). O Executivo Municipal enviará à Câmara um projeto de lei neste sentido.

Geraldo Júnior destacou que “de forma constante, racional, parcimoniosa e verdadeira estamos mediando e buscando meios para atender as demandas do meio empresarial e para os trabalhadores da nossa cidade nesta terrível pandemia". Ele frisou que as soluções devem contemplar o Poder executivo, que não pode prescindir das receitas básicas, e os setores produtivos de Salvador.

Benefícios

Uma das medidas consiste em adiar o pagamento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), que venceria no dia 30 de abril, em três parcelas. Os vencimentos serão nos dias 30 de setembro, 30 de outubro e 30 de novembro deste ano.

E quase 10 mil taxistas, mototaxistas e donos de veículos de turismo e transporte escolar estarão com suas licenças prorrogadas, o que equivale a isenção por um ano.

E todos os segmentos econômicos, com a exceção dos serviços essenciais, terão a renovação automática de alvarás de funcionamento, vigilância sanitária e ambientais. As taxas venceriam neste ano.

Já os autônomos, que deveriam pagar o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em abril, vão poder quitar em setembro.

Já o setor da construção civil terá outorga onerosa com desconto de 50%. E será postergado o pagamento em parcela única do TVL (Termo de Viabilidade de Localização). Esta taxa era quitada no momento de entrada do pedido. E agora será paga após liberação do termo, em DAM único das secretarias de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e da Fazenda (Sefaz).

E ocorrerão mudanças no prazo final de vigência para as certidões negativas de débito (CNDs). O setor hoteleiro, incluindo os empresários de moteis e hospedagem, poderão aderir ao IPTU Proturismo, que prevê desconto de 40%. O prazo é de três meses para a inclusão no biênio 2021/2022.

E ocorrerá uma redução de 50% da Taxa de Licença de Localização (TLL) de empresas de pequeno porte (EPP). E será aplicada também a abrangência da Lei Revitalizar ISS, IPTU, ITIV e TRSD para toda a Área de Proteção Cultural e Paisagística do Centro Antigo e melhoria do prazo (a partir da emissão do alvará de construção). Ainda será implantado o Conselho Municipal de Inovação.

