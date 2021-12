Médico de ACM nega parada cardíaca

O médico particular do senador Antonio Carlos Magalhães, César Araújo Neto, desmentiu há pouco que o político baiano tenha sofrido uma parada cardíaca durante a madrugada ou que seu estado de saúde tenha piorado nas últimas horas. De acordo com o médico, o senador teve uma arritmia cardíaca e se encontra sob medicação na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Instituto do Coração (Incor) em São Paulo.



O médico disse ainda que o senador está lúcido e sendo drogado para regularizar as funções renais e cardíacas. ACM é cardiopata e diabético e nos últimos anos tem aumentado a freqüência de passagens pela UTI do Incor. Está é a quarta internação sofrida neste ano. Informações de atendentes do Incor dão margens aos boatos acerca da piora de estado de saúde do senador. Segundo elas, o hospital foi desautorizado pela família a divulgar qualquer informação sobre a saúde de ACM. A médica que acompanha o senador na UTI, Ludmila Hajjer está com o celular desligado. Outro cardiologista que acompanha ACM em São Paulo, Roberto Kalil, afirmou que não poderia atender a reportagem de A TARDE pois atendia a um paciente.

Há poucos minutos o celular pessoal do senador foi atendido por um assessor que se identificou como Luís Antônio. O assessor negou a piora no estado de saúde do político e confirmou que a família proibiu, desde a última internação, a divulgação de boletins médicos. Mas afirmou que em função dos boatos essa orientação pode mudar, o que vai ser definido em uma reunião na noite de hoje ou na manhã desta quinta-feira, quando o deputado federal ACM Neto chegar a São Paulo vindo de Brasília. O pai do deputado e suplente do senador, o empresário ACM Júnior já se encontra na capital paulista.

