MEC confirma saída do ministro Renato Janine

O Ministério da Educação confirmou, nesta quarta-feira, 30, à noite a saída do ministro Renato Janine Ribeiro da pasta. A informação foi publicada por meio pela assessoria de imprensa do ministério. O ministro da Educação, Renato Janine, divulga os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) (Antonio Cruz/Agência Brasil)

A saída de Janine do ministério ocorre em meio às negociações da presidenta Dilma Rousseff para a reforma administrativa. Para o posto, está sendo cotado o atual ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, que estaria cedendo a cadeira para o atual ministro da Defesa, Jaques Wagner.

Nesta quarta-feira, 30, Wagner informou que, se fosse convidado para assumir o cargo, estaria à disposição para ajudar. Ele também afirmou que o trabalho de articulação política do governo deve continuar nas mãos do ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini.

Berzoini também deve trocar de posto e atuar no Palácio do Planalto, à frente de uma nova pasta englobando a Secretaria de Relações Institucionais, o Gabinete de Segurança Institucional e a Secretaria Geral da Presidência.

"A presidenta da República, Dilma Rousseff, esteve com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, hoje, às 15h, no Palácio do Planalto, quando se confirmou a saída de Janine Ribeiro do cargo.

Em nota, o ministério informou que a presidenta reconheceu e agradeceu o trabalho do ministro.

