MBL transforma Otto em 'Judas' e queima boneco na Barra

O Movimento Brasil Livre (MBL) queimou um boneco de Otto Alencar (PSD), na noite desta quinta-feira, 14, em ato no Farol da Barra, em Salvador. A ação de "queima de Judas", segundo o grupo, foi provocada porque o senador baiano "determinou" que os deputados pessedistas José Nunes, Paulo Magalhães, Antonio Brito, Sérgio Brito e Fernando Torres fiquem "contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff", como informou em nota enviada à imprensa pela assessoria de comunicação do MBL.

Ainda no comunicado, o coordenador do MBL na Bahia, Ricardo Almeida, diz que "é lamentável que a Bahia tenha representantes na Câmara Federal que não tenham independência, desrespeitem uma decisão partidária, submetam-se a um chefete e coloquem seus mesquinhos interesses individuais à frente dos de seu povo".



Um dos movimentos que denuncia os deputados contrários ao impedimento de Dilma, o MBL promete intensificar as ações, até o próximo domingo, 17, contra os deputados que não aceitam o impeachment, como "Bebeto (PSB), Ronaldo Carletto (PP), Cacá Leão (PP), Mário Negromonte Jr. (PP), Roberto Britto (PP), Félix Mendonça Jr. (PDT), João Bacelar (PR), José Carlos Araújo (PR), José Rocha (PR) e João Carlos Bacelar (PTN)".



"Os pepistas baianos Ronaldo Carletto, Cacá Leão, Mário Negromonte Jr. e Roberto Britto também fazem da turma que traiu a decisão da maioria do partido e o povo baiano em troca de benesses pessoais. A população tem que gravar seus nomes para nunca mais votar neles", recomenda Almeida, na nota.



No dia 17, às 14 horas, os manifestantes a favor do impeachment irão se concentrar no Jardim de Alah, em Salvador. No local, terá um telão para quem quiser acompanhar a votação. Já os contrários ao impedimento de Dilma irão estar reunidos no Farol da Barra, a partir das 9h, em uma vigia contra o que eles chamam de "golpe".

