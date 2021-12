Maurício Barbosa rebate declarações de ACM Neto sobre segurança

O titular da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP/BA), Maurício Teles Barbosa, rebateu as críticas que foram feitas a sua gestão, pelo prefeito ACM Neto durante a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Salvador, na noite desta quinta-feira, 1.

"Infelizmente, temos um prefeito que só se preocupa com segurança na hora da festa. A Prefeitura também tem a obrigação de trabalhar para garantir a segurança da população, mas ACM Neto não consegue nem manter as ruas da cidade iluminadas", disse Barbosa.

No evento, o prefeito declarou ter resolvido problemas complexos de Salvador, menos a segurança, que é uma "área limitada a lei, e, só piora".Na oportunidade, ele informou não ter nada definido sobre sua possibilidade de concorrer ao cargo de governador da Bahia

Ainda em resposta, Maurício afirmou que Neto "prefere fazer discurso político e festeiro ao invés de agradecer ao Governo pelos R$ 45 milhões investidos em segurança no Carnaval". Ou ele é ‘auto sustentável’ a ponto de bancar essa conta?”, questionou.

