Marta Rodrigues será líder da oposição na Câmara Municipal

A vereadora Marta Rodrigues (PT) assumirá a posição de líder da oposição na Câmara de Salvador. A petista substituirá o vereador Sidninho (Podemos), que deverá migrar para uma bancada independente.

Conforme a nova configuração, Hélio Ferreira (PCdoB), Laina Pretas por Salvador (PSOL) e Silvio Humberto (PSB) ficarão com as vice-lideranças.

Já a liderança da bancada do PT na Casa, anteriormente a cargo de Marta, será do vereador Tiago Ferreira. Outras lideranças já definidas incluem o vereador Cláudio Tinoco, que irá liderar o DEM, Alberto Braga (Republicanos), Cris Correia no PSDB e Emerson Penalva no Podemos.

