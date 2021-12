Marqueteiros depõem em julgamento da chapa Dilma-Temer no TRE-BA

O casal de marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, chegou para depor na manhã desta segunda-feira, 24, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Eles foram ouvidos no julgamento que pede a cassação da chapa de Dilma-Temer alegando abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. O funcionário dos marqueteiros, André Santana, também foi ouvido.

Os baianos chegaram em um veículo importado Range Rover por volta de 8h40. Minutos antes, três advogados de defesa da ex-presidente Dilma Rousseff estiveram no TRE-BA para acompanhar o depoimento, que foi feito por videoconferência com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O depoimento dos marqueteiros foi encerrado por volta das 14h30.

Crucial

Os depoimentos podem complicar a situação da ex-presidente. Isso no caso dos baianos confirmarem que a petista sabia das doações para sua campanha por meio de caixa 2. Em delação premiada, Marcelo Odebrecht afirmou que Dilma tinha conhecimento do esquema. No relato do executivo, ele afirma que conversou com ela sobre o assunto após a eleição.

De acordo com a legislação, Dilma só ficaria inelegível caso fique comprovado que ela sabia do caixa 2 durante a eleição. Por enquanto, não há evidências de que Temer tinha conhecimento do suposto esquema envolvendo a campanha da chapa dele com Dilma.

Adiamento

O depoimento do casal foi possível por conta do pedido de adiamento do julgamento feito pela defesa de Dilma. A alegação é que a defesa precisava de mais tempo para se preparar. A manobra foi considerada "um tiro no pé", já que permitiu que ministros solicitassem que os marqueteiros fossem ouvidos.

Eles, que foram responsáveis pelo marketing nas eleições de Dilma em 2010 e 2014, já confirmaram que receberam caixa 2 para coordenar a campanha da petista. Agora, eles podem afirmar que ela sabia das doações irregulares. Como eles fizeram a delação premiada, não podem mentir nem omitir informações durante os depoimentos.

