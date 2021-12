Marqueteiro nega chantagem em campanha do PMDB que ameaça programas sociais

Um post publicado na página do PMDB no Facebook causa polêmica porque ameaça programa sociais importantes, como o Bolsa Família e Fies. Segundo a publicidade, se a reforma Previdenciária não for aprovada, esses programas vão acabar.

Diversos internautas criticaram a postagem e falaram que o governo de Michel Temer (PMDB) estava fazendo uma chantagem social. Após a repercussão, o partido decidiu fazer uma nova postagem sobre o assunto, mas amenizando o tom da mensagem.

"Aumentamos o Bolsa Família, ampliamos o Fies, retomamos obras paradas. A reforma da Previdência vai garantir o futuro do Brasil", diz a nova peça. Antes a mensagem era: "Se a reforma da Previdência não sair, tchau Bolsa Família, adeus Fies, sem novas estradas, acabam os programas sociais".

Após as críticas, o marqueteiro do PMDB, Lula Guimarães, chamou a campanha de uma "frase infeliz". "Foi um jeito ruim de dizer. Lamentavelmente, o redator não foi feliz de escrever essa frase".

Mas o profissional negou que a publicidade seja "chantagista". Para ele, "foi uma peça mais irônica e isso acabou dando muita polêmica".

