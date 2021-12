Marina Silva venceria eleição para presidente, segundo Datafolha

A ex-senadora Marina Silva (Rede) venceria a eleição para a Presidência da República, caso fosse realizado um pleito neste momento, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 12. Ela é a única candidata que venceria em qualquer um dos cenários simulados para o segundo turno.

Apesar de não ser o nome que teve mais intenções de votos no primeiro turno, Marina ganharia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 43% contra 34% do petista em um possível segundo turno. No primeiro turno, ela aparece em segundo lugar atrás de Lula. O percentual de intenções de votos varia conforme o cenário simulado.

Já no segundo turno especulado, o petista só perderia para Marina. Ele tem vantagem numérica em disputas com o senador Aécio Neves (PSDB) - 38% contra 34% -, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) - 38% contra 34% - e o ministro de Relações Institucionais José Serra (PSDB) - 37% contra 35%.

Nas três situações, no entanto, há um empate técnico, já que a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento foi entre 7 e 8 de dezembro e ouviu 2.828 pessoas com 16 anos ou mais.

