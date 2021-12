Marina Silva, sem Campos, homenageia Eliana em Salvador

Enquanto a presidente Dilma Rousseff concentra atenções no interior, a pré-candidata a vice-presidente Marina Silva (PSB) participa, em Salvador, de uma homenagem à ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, que busca uma cadeira no Senado.

A jurista aposentada se filiou ao PSB após o convite de Marina para integrar o Rede Sustentabilidade, partido inviabilizado às vésperas da data-limite para a formação de novas legendas com interesse em concorrer ao pleito de outubro. Aliadas, Marina e Eliana dividem os holofotes no evento desta terça-feira, 29, às 11h, no Bahia Othon Palace.

Após visitas sequenciadas à Bahia acompanhando o presidenciável Eduardo Campos (PSB), Marina retorna à capital baiana sem a presença do cabeça de chapa.

Com quase 20 milhões de votos no primeiro turno de 2010, a pré-candidata a vice é uma das esperanças do PSB para tornar a candidatura de Campos competitiva no cenário nacional. Há a expectativa que Marina transfira parte do legado das urnas para o dirigente socialista.

Na Bahia, a candidatura de Campos provocou a apresentação da senadora Lídice da Mata como candidata ao governo. Nesse bojo, o PSB tem como aposta para senadora a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça.

Eduardo Campos também vem à Bahia até o final da semana e, por enquanto, sem Marina Silva. O ex-governador de Pernambuco participa, na sexta-feira, do Fórum Empresarial de Comandatuba, em Ilhéus, onde também vai a um ato político - ainda não há detalhes da atividade.

Combate à corrupção

Com atuação conhecida como corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a ex-ministra Eliana Calmon será homenageada por seu trabalho no combate à corrupção durante a atuação no Judiciário.

À época de CNJ, Eliana provocou polêmicas ao citar a existência de "bandidos de toga" no Poder Judiciário. Nesta segunda, a ex-ministra recebe homenagens do Comitê Permanente da América Latina para Prevenção do Crime, entidade ligada à Organização das Nações Unidas (ONU).

O comitê foi instalado em outubro do ano passado e é presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

adblock ativo