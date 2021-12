Marina Silva recebe alta médica em Brasília

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede Sustentabilidade-AC) recebeu alta nesta sexta-feira, 9, do Hospital de Brasília, onde estava internada desde sábado, 3, por causa de fortes dores abdominais. O quadro clínico de Marina manteve-se estável no período e ela apresentou melhoras diárias, afirmou a assessoria da ex-ministra, nas redes sociais.

Ela era acompanhada pelo médico endocrinologista Luis Augusto Bianchi, que também é clínico-geral.

Entretanto, os resultados dos exames laboratoriais e de imagem ainda são aguardados para a definição do diagnóstico. Por isso, nos próximos dias, a ex-senadora da Rede Sustentabilidade do Acre e ex-ministra do Meio Ambiente continuará em repouso e afastada das atividades públicas.

