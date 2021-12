Marina embarca para Recife para funeral de Campos

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva embarcou pouco antes do meio-dia para Recife, a fim de acompanhar a missa campal, o velório e o enterro do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos. Candidato à Presidência pelo PSB com Marina na vice, Campos morreu na quarta-feira passada, 13, vítima de um acidente aéreo.

Marina deve ser anunciada como a nova candidata do PSB ao Palácio do Planalto nos próximos dias. O Partido planeja oficializá-la na quarta-feira da semana que vem (20), após uma reunião da direção em Brasília.

A ex-ministra, que estava reclusa em seu apartamento em São Paulo desde o acidente, viajou acompanhada de assessores.

