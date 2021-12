Marina diz que ainda está refletindo sobre questões pós-eleitorais

A ex-ministra e candidata derrotada nas eleições presidenciais Marina Silva (PSB) preferiu não falar com a imprensa ao chegar para um evento nesta sexta-feira, 12, em São Paulo. Questionada pela reportagem sobre sua migração para a Rede Sustentabilidade quando o projeto conseguir se constituir como partido, Marina respondeu que ainda está refletindo sobre as questões pós-eleitorais e que preferia não dar entrevista. Ela repetiu brevemente o que havia dito em outras ocasiões ao dizer que os militantes estão recolhendo as assinaturas para legalizar a legenda junto à Justiça Eleitoral.

Marina participa de um evento do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) ao lado de pessoas próximas e ligadas ao projeto da Rede, como o biólogo João Paulo Capobianco, o vereador Ricardo Young (PPS) e a educadora Maria Alice Setubal, conhecida como Neca Setubal. Também participa do evento o historiador Celio Turino, que foi um dos articuladores da Rede, mas deixou o projeto por discordar de linhas programáticas e da decisão de Marina em apoiar Aécio Neves (PSDB) no segundo turno das eleições. Marina e Turino se cumprimentaram cordialmente.

