Marina diz a empresários que não é contra o agronegócio

No fim da tarde desta quinta-feira, 10, a ex-senadora Marina Silva (PSB-AC) conversou com empresários em São Paulo, em evento organizado pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) e pela empresa GPS. O evento começou por volta das 17 horas e terminou pouco depois das 19 horas. De acordo com relato de participantes do encontro ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, ao ser perguntada sobre a posição com relação ao agronegócio brasileiro, Marina disse que não é contra o setor, contudo, defendeu, mais uma vez, a necessidade de o País pensar alternativas de produção sustentável.

Além do questionamento sobre o agronegócio, Marina falou também da aliança firmada com o PSB do governador de Pernambuco e presidente nacional do partido, Eduardo Campos. A percepção de alguns dos participantes do encontro foi de que ela "passa muita confiança" ao falar deste acordo, numa aposta do que poderia ser considerada uma terceira via para as eleições presidenciais de 2014, em razão da tradicional polarização entre PT e PSDB.

Em agosto, Campos participou do mesmo evento. Um empresário que acompanhou os dois encontros mencionou que Marina passa uma "boa impressão" e que "é muito interessante", mas, de acordo com ele, o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB é um político "muito mais focado". Segundo o participante, o público deste evento, formado, basicamente, por empresários, demonstrou ter ficado mais impressionado com o discurso de Campos, mais alinhado com os interesses da iniciativa privada.

Marina reiterou no encontro desta quinta-feira que a política deve ser feita pelo caminho da discussão benéfica para o País e não pela criação de inimizades, mesmo tom que adotou, afinada com o governador de Pernambuco e presidente nacional socialista, na declaração que os dois deram um pouco mais cedo, no início da tarde, após almoçarem juntos num bistrô na região do Jardim Paulista, na capital paulista.

adblock ativo